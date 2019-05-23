Це середня митна вартість вживаного автомобіля, ввезеного в Україні з-за кордону.

Асоціація "Укравтопром" оприлюднила деякі статистичні дані щодо ввозу нових та вживаних автомобілів в Україну за перший квартал 2019 року. Згідно цих даних, загальна кількість легкових автомобілів, які були ввезені в нашу країну за цей період - 214 987 одиниць на суму в $931 млн. При цьому, нових машин було імпортовано – 17 701 шт., а таких, що були в експлуатації – 197 286 штук. Митна вартість нових іномарок склала 335 млн, а закупівля вживаних авто обійшлася українцям в 596 млн доларів.

Разом з тим, середня митна вартість нового імпортованого автомобіля в першому кварталі 2019 року зросла на 500 доларів відносно I кв. 2018 р. і склала $18,9 тис., а вживаної іномарки – знизилася на $2,4 тис. до 3 тис. доларів.

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У порівнянні з I кв. 2018 року кількість імпортованих легкових автомобілів виросла більш ніж в 5 разів, а їх загальна вартість – вдвічі. Такий дисбаланс в зростанні обсягу імпорту і його митної вартості пояснюється значною зміною його структури, внаслідок пільгової легалізації т.зв. "євроблях" і лібералізації умов ввезення в країну авто з пробігом. В результаті, при зменшенні ввезення в країну нових легкових авто, на 1,4%, імпорт старих машин виріс більш ніж в 8 разів.

За підсумками перших трьох місяців поточного року найбільше нових легкових автомобілів в Україну було ввезено з Японії – 3454 шт.

На другому місці Румунія – 2471 авто, а на третьому Китай – 2057 авто. Також в ТОП-5 країн-постачальників нових машин увійшли Словаччина і Угорщина, з яких в Україну було ввезено відповідно 1519 і 1443 нових легкових авто.

Головними постачальниками в країну старих автомобілів в першому кварталі були: Литва – 47841 шт.; ФРН – 45600 шт.; Польща – 44890 шт.; Франція – 8324 шт.; Чехія – 7221 шт. Ці п’ять країн в звітному періоді забезпечили 78% всього імпорту легкових автомобілів, що були в експлуатації.

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