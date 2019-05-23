Это средняя таможенная стоимость подержанного автомобиля, ввозимого в Украину из-за рубежа.

Ассоциация "Укравтопром" обнародовала некоторые статистические данные относительно ввоза новых и подержанных автомобилей в Украине за первый квартал 2019 года. Согласно этим данным, общее количество легковых автомобилей, которые были ввезены в нашу страну за этот период – 214 987 единиц на сумму в $ 931 млн. При этом, новых машин было импортировано – 17 701 шт., а подержанных – 197 286 штук. Таможенная стоимость новых иномарок составила 335 млн, а закупка подержанных автомобилей обошлась украинцам в 596 млн долларов.

Вместе с тем, средняя таможенная стоимость нового импортируемого автомобиля в первом квартале 2019 выросла на 500 долларов по сравнению с I кв. 2018 и составила $ 18,9 тыс., а подержанной иномарки – снизилась на $ 2,4 тыс. до 3 тыс. долларов.

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По сравнению с I кв. 2018 года количество импортируемых легковых автомобилей выросло более чем в 5 раз, а их общая стоимость – вдвое. Такой дисбаланс в росте объема импорта и его таможенной стоимости объясняется значительным изменением его структуры, вследствие льготной легализации т.н. "евроблях" и либерализации условий ввоза в страну автомобилей с пробегом. В результате, при уменьшении ввоза в страну новых легковых автомобилей, на 1,4%, импорт подержанных машин вырос более чем в 8 раз.

По итогам первых трех месяцев текущего года больше всего новых легковых автомобилей в Украину было ввезено из Японии – 3454 шт.

На втором месте Румыния – 2471 автомобилей, а на третьем Китай – 2057 автомобилей. Также в ТОП-5 стран-поставщиков новых машин вошли Словакия и Венгрия, из которых в Украину были ввезены соответственно 1519 и 1443 новых легковых автомобилей.

Главными поставщиками в страну подержанных автомобилей в первом квартале были: Литва – 47 841 шт.; ФРГ – 45 600 шт.; Польша – 44 890 шт.; Франция – 8 324 шт.; Чехия – 7 221 шт. Эти пять стран в отчетном периоде обеспечили 78% всего импорта подержанных легковых автомобилей.

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