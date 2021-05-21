У першому кварталі 2021 року Українці імпортували автотранспорту майже на 1,2 млрд доларів.

За перші три місяці поточного року в Україну в режимі імпорту було ввезено 136,8 тис. од. автотранспортних засобів, повідомляє “Укравтопром” з посиланням на дані Держстату.

Читайте також: Імпорт вживаних автомобілів в Україну продовжує зростати

Такий імпорт обійшовся Українцям в 1 млрд 170 млн доларів США. Це майже на $176 млн більше, ніж роком раніше, коли було ввезено 127,2 тис. од. автотранспорту.

Кількісний ріст цього імпорту стався за рахунок легкових автомобілів. У I кварталі 2021 року імпортери ввезли 125,8 тис. легкових автомобілів (+9% до аналогічного періоду минулого року). На придбання цих машин імпортери витратили $930,6 млн.

Водночас на 40% скоротилися зовнішні закупівлі автобусів, яких в цьому році завезли 297 шт. на $9,1 млн. Імпорт вантажних і спец авто знизився менше ніж на 1% і склав 10777 шт. При цьому їх загальна митна вартість виявилася вище на $70 млн за торішню і становила $230,2 млн.