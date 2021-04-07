У минулому місяці реєстрації вживаних машин майже вчетверо перевершили ринок нових легкових авто.

У березні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

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Це на 87% більше, ніж роком раніше і на 27% більше відносно попереднього місяця. Нагадаємо, кількість березневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало трохи більше 9 тис. од. Як наслідок, в перший місяць весни розмитнені машини з пробігом охопили понад 79% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. За місяць 5,7 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford. Протягом березня було зареєстровано 3,2 тис. вживаних Фордів. Третьою за популярністю стала Renault з результатом – 2,9 тис. автівок. Автомобілі марки Skoda показали четвертий результат, їх придбали майже 2,8 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, у заліку якого 2,4 тис. українських техпаспорта.

Всього за перший квартал 2021 року українську прописку отримали 87,7 тис. легкових авто з пробігом, це на 10% більше ніж торік і учетверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той самий період.