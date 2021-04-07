В прошлом месяце регистрация подержанных машин почти вчетверо превысила рынок новых легковых авто.

В марте свою первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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Это на 87% больше, чем годом ранее, и на 27% больше относительно предыдущего месяца. Напомним, количество мартовских регистраций новых легковых автомобилей составило чуть более 9 тыс. ед. Как следствие, в первый месяц весны растаможенные машины с пробегом охватили более 79% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц 5,7 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. На втором месте Ford. В течение марта было зарегистрировано 3,2 тыс. бывших в употреблении Фордов. Третьей по популярности стала Renault с результатом – 2,9 тыс. автомобилей. Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели почти 2,8 тыс. автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров Hyundai, в зачете которого 2,4 тыс. украинских техпаспорта.

Всего за первый квартал 2021 года украинскую прописку получили 87,7 тыс. легковых авто с пробегом, это на 10% больше чем в прошлом году и в четыре раза больше, чем количество проданных в стране новых авто за тот же период.