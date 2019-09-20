За сім місяців з початку року в режимі імпорту в Україну було ввезено майже 371 тис. од. автотранспортної техніки на суму більш ніж в 2,5 млрд доларів США.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автотранспорту зріс в 2,8 раза, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Позитивну динаміку продемонстрували всі сегменти автоімпорту, але основним драйвером зростання став імпорт легкових автомобілів, який виріс в 3,2 раза.

За період з січня по липень поточного року в країну було імпортовано 341 286 легкових авто, загальна митна вартість яких склала 2 млрд 11 млн дол. США.

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Ввезення вантажних і спец. автомобілів за той же період збільшилося на 22% і склало 28 355 шт., а постачальники цих машин заробили $497 млн. проти $467 млн. роком раніше.

Закупівля автобусів за кордоном обійшлася Україні в $33,1 млн. На цю суму було придбано 1 258 автобусів, що на 19% більше, ніж за перші сім місяців 2018 року.

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