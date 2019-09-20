За семь месяцев с начала года в режиме импорта в Украину было ввезено почти 371 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более чем в 2,5 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта вырос в 2,8 раза, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Положительную динамику продемонстрировали все сегменты автоимпорта, но основным драйвером роста стал импорт легковых автомобилей, который вырос в 3,2 раза.

За период с января по июль текущего года в страну было импортировано 341 286 легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила 2 млрд 11 млн долл. США.

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Ввоз грузовых и спец. автомобилей за тот же период увеличился на 22% и составил 28 355 шт., а поставщики этих машин заработали $497 млн против $467 млн годом ранее.

Закупка автобусов за рубежом обошлась Украине в $33,1 млн. На эту сумму были приобретены 1258 автобусов, что на 19% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

Напомним, что президент подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях".