Спрощена схема митного оформлення "євроблях" вийняла з кишень українців понад 2 млрд грн. Усього було легалізовано майже 60 тисяч автомобілів.

Скористатися спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто “на єврономерах” згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ можна до 10 листопада 2021 року.

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Проте учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 08 лютого 2022.

"На 25 жовтня, згідно із зазначеними законами вже оформлено майже 60 тис. автівок “на єврономерах”. До бюджету на цей день вже сплачено суму понад 2 млрд грн", - повідомили у Державній митній службі України.