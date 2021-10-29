Упрощенная схема таможенного оформления "евроблях" вынула из карманов украинцев более 2 млрд грн. Всего было легализовано около 60 тысяч автомобилей.

Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением автомобили на еврономерах согласно законам Украины №1402-IX и №1403-IX можно до 10 ноября 2021 года.

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Однако участники боевых действий, находящиеся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 08 февраля 2022 года.

"На 25 октября, согласно указанным законам, уже оформлено почти 60 тыс. автомобилей "на еврономерах". В бюджет на этот день уже уплачена сумма свыше 2 млрд грн", – сообщили в Государственной таможенной службе Украины.