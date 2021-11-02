До кінця дії терміну “спрощеного розмитнення” авто “на єврономерах” залишилося менше 10 днів.

На "спрощене розмитнення" був відведений 180-денний термін. Він вже добігає кінця, але шанс розмитнити авто за цією схемою ще є.

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"Станом на 1 листопада, згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ оформлено понад 66 тис. авто “на єврономерах”. До державного бюджету вже сплачено суму понад 2,3 млрд грн", - повідомили у Державна митна служба України.

"Нагадуємо, що скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням авто “на єврономерах” згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ можна по 10 листопада 2021 року включно. Проте учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями по 08 лютого 2022 включно", - сказано в повідомленні митниці.