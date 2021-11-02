До конца действия срока "упрощенной растаможки" авто "на еврономерах" осталось менее 10 дней.

На “упрощенную растаможку” был отведен 180-дневный срок. Он уже подходит к концу, но шанс растаможить авто по этой схеме еще есть.

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“По состоянию на 1 ноября, согласно законам Украины № 1402-ІХ и № 1403-ІХ оформлено более 66 тыс. авто “на еврономерах”. В государственный бюджет уже уплачена сумма более 2,3 млрд грн”, – сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

“Напоминаем, что воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто “на еврономерах” в соответствии с законами Украины № 1402-IX и № 1403-IX можно по 10 ноября 2021 года включительно. Однако участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями по 8 февраля 2022 включительно”, – сказано в сообщении таможни.