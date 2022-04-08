Відтепер навіть якщо термін дії посвідчення водія закінчився, українці до кінця поточного року можуть його не обмінювати.

Від початку військової агресії Росії українці, які приїжджають до Польщі на машинах з українськими номерами, повинні показувати лише свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс страхування цивільної відповідальності. Більше жодних документів надавати не треба.

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Згідно з документом, який регулює особливості функціонування транспортної галузі Польщі, у зв'язку з воєнними діями в Україні (Dz.U. 2022 poz. 684) українці отримали ще одне послаблення - до кінця 2022 року вони можуть не обмінювати свої посвідчення водіїв. Ця норма діє для всіх українських біженців в Польщі незалежно від того, який саме кордон вони перетнули.

Громадянам України не потрібно обмінювати українські посвідчення водіїв, навіть якщо у період від початку війни, тобто від 24 лютого, і до 31 грудня 2022 року термін дії посвідчень закінчився. Раніше іноземні посвідчення водія втрачали чинність у Польщі після 183 днів від моменту отримання водієм права на постійне або тимчасове проживання у країні. Тобто після перебування в Польщі понад пів року власник повинен був обміняти водійське посвідчення. Тепер ця норма теж скасовується. Фактично права українських водіїв до кінця цього року прирівняли до польських прав. Якщо цю норму не змінять, то 2023 року українці також будуть нею користуватися.