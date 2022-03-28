Не за власною волею тисячі українських водіїв цієї весни опинилися у Польщі. А на автошляхах цієї країни діють ПДР, що дещо відрізняються від діючих в Україні. Компанія Continental та журналісти “Авто 24” підготували короткий огляд відмінностей.

У цілому Правила дорожнього руху в Польщі побудовані за тією ж логікою, що і в Україні, та й в усіх європейських країнах. Але варто виокремити ті кілька відмінностей, з якими водій зіткається щодня.

Якщо чесно, більшість відмінностей полягає у тому, що в Польщі треба суворо дотримуватися тих вимог ПДР, якими ми в Україні звикли нехтувати. Але є дещо особливе.

Правила дорожнього руху у Польщі майже не відрізняються від українських, але за порушення тут карають більш суворо

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Незвичний знак

На польських дорогах доволі часто зустрічається знак “Початок забудови населеного пункту” і відповідно “Кінець забудови населеного пункту”. В Україні є подібний знак (5.53), але по-перше, він з’явився нещодавно – 1.11. 2021 (постанова Кабміну № 1091 від 29.09. 2021 р.), а по-друге, формально він означає дещо інше. Проте, на практиці реагувати на нього слід однаково що в Польщі, що в Україні – тримати швидкість не вище 50 км/год. Якщо коротко, у наших сусідів цей знак фактично замінює наш білий знак 5.49 “Початок населеного пункту”, за яким ми маємо переходити на міський режим руху.

Кілька популярних у Польші дорожніх знаків є і в українських ПДР, але в нас вони використовуються не так часто

Кілька “дрібниць”

Дуже неприємний сюрприз для українських водіїв у тому, що в Польщі немає безкарного ліміту перевищення швидкості у 20 км/год, як в Україні. Крім того, сума штрафу залежить від величини перевищення (див. інфографіку).

Ще один важливий нюанс: ближнє світло фар або ходові вогні мають бути увімкнені не лише в холодний період, а протягом цілого року.

Комплект документів, що має тримати при собі водій, в принципі той самий, що у нас вдома: права, техпаспорт і страховка. Але ж у Польщі ми у гостях, то ж треба мати при собі також паспорт. І щодо страховки – на перші 30 діб перебування українського біженця у країні кілька місцевих страхових компаній взяли на себе оплату полісу цивільної відповідальності.

Є один цікавий момент і з техпаспортом: поляки у своїх внутрішніх вимогах вказують, що реєстраційне свідоцтво повинне бути “з дійсним технічним оглядом“. Українці такого документи не мають (зрозуміло чому), але коли польська поліція почне звертати на це увагу, поки що не зрозуміло.

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Одне з найтяжчих порушень – водіння у нетверезому вигляді. У Польщі допустима концентрація алкоголю в крові становить 0,2 проміле, тобто при вимірюванні алкоголю в видихуваному повітрі, як це роблять і українські поліціянти на дорозі, драгер має показати не більше 0,1 мг/л. Насправді ця цифра близька до похибки вимірювання, тож “вживати” перед користуванням машиною у Польщі просто не можна.

Ліміти швидкості у Польщі дещо відрізняються від українських, але головне, що тут немає безкарного перевищення у двадцять км/год

Так само, тільки гірше

Нарешті, залишилося нагадати вимог польських Правил, які, м’яко кажучи, у себе звикли ігнорувати. Не скажемо, що абсолютно всі дотримуються їх у Польщі, але коштує порушення там набагато дорожче (таблиці штрафів див. на ілюстраціях у тексті).

У Польщі заведено пристібатися пасом безпеки на будь-якому місці в машині, як того вимагають місцеві ПДР.

Дітей треба перевозити лише в автокріслах: відповідного розміру та з урахуванням наявності подушки безпеки на передньому пасажирському місці.

Говорити під час руху телефоном можна лише з використанням гарнітури hands free.

Комплект необхідних аксесуарів у машині – той самий, що й в Україні: знак аварійної зупинки, аптека, вогнегасник, запасне колесо з ключем-балонником та домкратом.

Обмеження швидкості на польських автошляхах українському водієві варто добре запам’ятати

Штрафи у Польщі

Порушення Сума штрафу За керування транспортним засобом без пристебнутого ременя безпеки 100 зл Перевезення дитини без дитячого автокрiсла або іншого засобу для перевезення дітей 300 зл Перевезення дитини в дитячому автокрiслi в положеннi обличчям назад на передньому сидінні автомобіля, обладнаного подушкою безпеки для пасажира 300 зл Користування засобами зв’язку, тримаючи їх у

руці. 500 зл. Керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Від 50 до 5000 зл або арешт на строк до 30 діб. В особливих випадках – штраф до 30 000 зл, позбавлення права керування 6 – 36 міс.

Штрафи за перевищення швидкості

Рекомендація “Авто 24”

Дотримуйтеся місцевих ПДР, адже це лише спосіб зберегти гроші, а й вираз поваги до країни, у якій довелося перебувати. А ще – тому, що порушення Правил може привести до аварії, у тому числі до важкої, що дуже небажано для біженця у чужій країні.

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