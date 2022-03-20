Перетнувши український кордон, автомобілі українських біженців опиняються у Європі. Тут їхні екіпажі починають шукати країну, яка дасть їм тимчасовий притулок на час війни. Вважається, що кордонів між державами ЄС немає, але не все так просто.

Перетин кордону України і ЄС – відповідальний момент, але для багатьох вимушених мандрівників це не останній кордон, який вони мають перетнути на шляху до безпечного місця, де можна буде на якійсь час більш-менш комфортно облаштуватися

Держави, якi безпосередньо межують з нашою країною – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Молдова – приймають найбільшу частину біженців з охоплених війною областей. Але, по-перше, знайти в них притулок дедалі складніше, а по-друге, деякі з мігрантів мають знайомих, готових їх прийняти, в інших країнах Європи. Як проїхати туди?

Велика частина українських біженців, які виїхали за кордон, не затримуються у суміжних державах, а прямують далі через внутрішні кордони ЄС

За великим рахунком, країни ЄС та Шенгенської зони фактично не мають кордонів між собою. Але, певні обмеження на пересування наклала пандемія Covid`у, а з іншого боку, після 24 лютого 2022 року європейське співтовариство встановило особливі, пільгові правила прийому саме для українців.

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Спрощена процедура перетину

Єврокомісія (один з загальноєвропейських керівних органів) надала методичні рекомендації прикордонникам “своїх” країн – вони стосуються спрощення процедури прикордонного контролю. Також дозволяються більш гнучкі умови для в'їзду, наприклад, якщо людина не має закордонного паспорта або його паспорт - не біометричний.

Колеги та знайомі журналістів “Авто 24” підтверджують, що ці спрощені правила працюють: через будь-яку ділянку українського кордону у наших співвітчизників виходило заїхати до Європи за внутрішніми паспортами. Родина нашої колеги з автомобільної компанії з Києва, проїхавши маршрутом Україна-Словаччина-Польща-Німеччина-Франція, пред’явила паспорти лише один раз – на переході в Ужгороді.

Насправді кордонів між більшістю країн Європи не стало більш як двадцять років тому. Але під час пандемії тимчасово повернули деякі обмеження

Є нюанс відносно Молдови, адже вона не член ЄС. Тим, хто заїжджав до Молдови з Одеської області і потім прямував до Румунії, доводилося проходити ще одну перевірку на молдовсько-румунському кордоні.

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До Чехії, Іспанії, Франції та інших країн у “глибині” континенту формально без закордонного паспорту їхати не можна. Але фактично його можуть попросити при поселенні або під час випадкової перевірки на дорозі чи на вулиці. При цьому після реєстрації як біженця у сумісній з Україною державі і отримання відповідного документу громадянин отримує більше свободи. У Німеччині, навіть якщо немає закордонного паспорту, можна отримати статус біженця.

Інші документи

До Польщі, Молдови, Угорщини, Румунії та Словаччини можна в’їжджати не лише без закордонного паспорта, а й без сертифікату вакцинації. Хоча є випадки, коли в угорських пунктах збору біженців сертифікат вакцинації таки питали, робили тести і хворих відправляли на карантин. Сертифікат вакцинації не потрібен в Іспанії.

У державах, які межують з Україною, з автомобілів на українських номерах не беруть платню за проїзд автобанами

Плата за автошляхи, яких у суміжних країнах чимало, – тут картина також гуманна. У Польщі автобани для машин з українськими номерами безкоштовні. У Словаччині машини з України можуть їздити без віньєтки (наклейки, що свідчить про оплату) і без он-лайн оплати цього виду податку. У Німеччині як відомо, автобани безкоштовні для усіх.

Страховка. У Польщі, Німеччині та Угорщині “зелена карта” не потрібна, до Молдови можна заїхати без неї, але треба буде придбати страховку протягом доби. У Словаччині машини з України до 31 березня можуть їздити без страховки цивільної відповідальності (держава бере ризики на себе). З українського боку кордону прикордонники green card не вимагають.

Домашні тварини. Багато хто з українців покидаючи домівку, беруть із собою своїх домашніх улюбленців. В деяких країнах – наприклад, у Молдові та Словаччині – для них також діють поблажливі умови: паспорт можуть спитати, але якщо його немає, пропускають так. Цікаво, що на котів (та кішок) чомусь уваги звертають менше. У Польщу завезти собаку чи кота можна лише за наявності мікрочипа і вакцинації.

Величезні черги вишукуються на кордоні України з європейськими країнами, на внутрішніх кордонах ЄС черг немає, як немає і самих кордонів

На угорському та на румунському кордонах тварину зареєструють і пропустять, навіть якщо в неї немає потрібних щеплень і мікрочипа.

До Німеччини з домашнім улюбленцем можна заїхати без зайвих питань, але потім за місцем мешкання рекомендується показати його ветеринару, аби той перевірив стан здоров’я тварини.

Рекомендація “Авто 24”

Як бачимо, наші європейські сусіди роблять чимало для того, щоб українцям, які рятуються від війни, було простіше влаштуватися на чужині. А з нашого боку було б чемним утриматися від пустих поїздок через внутрішні кордони ЄС з екскурсійною метою – навіть якщо ви вже облаштувалися на новому місці та маєте час і гроші для мандрівок. Натомість можна наповнити своє дозвілля знайомством з культурою місцевості, де вам пощастило оселитися: розпочати відвідування музеїв, галерей, історичних пам’яток та мальовничих локацій на природі.

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