Багато людей, котрі евакуюються з України в країни Євросоюзу, беруть з собою домашніх улюбленців. Щоб перетнути кордон з ними, потрібно взяти з собою відповідні документи.

Питаннями переміщення домашніх тварин за кордон займається Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Ця служба на офіційному вебсайті надає роз’яснення щодо переміщення домашніх тварин за межі України до ЄС (Польща, Словаччина та Угорщина) під час воєнного стану.

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Зокрема, для перетину кордону потрібно підготувати документи на тварину. Їх перелік залежить від країни, до якої її переміщують. Зазвичай це мікрочіп, наявність вакцинації від сказу та дійсний паспорт Європейського зразка або сертифікат про стан здоров’я. Якщо цих чи інших документів на тварину нема, перетнути кордон теж можна.

Держпродспоживслужба пропонує полегшити правила перевезення домашніх тварин на період воєнного стану.

Пом'якшені правила діють, якщо тварина клінічно здорова, має ветеринарно-санітарний паспорт та не становить ризику для здоров’я людей або інших тварин (перевезення проводиться у переносці для тварин; використовуються намордники, ошийники, тварина тримається на міцному повідку під наглядом супроводжувальної особи).