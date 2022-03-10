Много людей, которые эвакуируются из Украины в страны Евросоюза берут с собой домашних любимцев. Чтобы пересечь границу с ними, нужно взять с собой соответствующие документы.

Вопросами перемещения домашних животных за границу занимается Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей (Госпродпотребслужба).

Эта служба на официальном веб-сайте предоставляет разъяснения касательно перемещения домашних животных за пределы Украины в ЕС (Польша, Словакия и Венгрия) во время военного положения.

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В частности, для пересечения границы следует подготовить документы на животное. Их список зависит от страны, в которую его перемещают. Обычно это микрочип, наличие вакцинации от бешенства и паспорт Европейского образца или сертификат о состоянии здоровья. Если этих или других документов на животное нет, пересечь границу тоже нельзя.

Госпродпотребслужба предлагает облегчить правила перевозки домашних животных на период военного положения.

Смягченные правила действуют, если животное клинически здорово, имеет ветеринарно-санитарный паспорт и не представляет риска для здоровья людей или других животных (перевозка проводится в переноске для животных; используются намордники, ошейники, животное держится на крепком поводке под наблюдением сопровождающего лица).