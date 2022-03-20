Перейдя украинскую границу, автомобили украинских беженцев оказываются в Европе. Здесь их экипажи начинают искать страну, которая предоставит им временное убежище на время войны. Считается, что границ между государствами ЕС нет, но все так просто.

Пересечение границы Украины и ЕС – ответственный момент, но для многих вынужденных путешественников это не последняя граница, которую они должны пересечь на пути к безопасному месту, где можно будет на время более или менее комфортно обосноваться.

Государства, непосредственно граничащие с нашей страной – Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Молдова – принимают наибольшую часть беженцев из охваченных войной областей. Но, во-первых, найти у них приют все сложнее, а во-вторых, некоторые из мигрантов имеют знакомых, готовых их принять, в других странах Европы. Как проехать туда?

Немалая часть украинских беженцев, выехавших за границу, не задерживается в сопредельных государствах, а следует дальше через внутренние границы ЕС.

По большому счету страны ЕС и Шенгенской зоны фактически не имеют границ между собой. Но, определенные ограничения на передвижение наложила пандемия Covid`а, а с другой стороны, после 24 февраля 2022 европейское сообщество установило особые, льготные правила приема именно для украинцев.

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Упрощенная процедура пересечения

Еврокомиссия (один из общеевропейских руководящих органов) предоставила методические рекомендации пограничникам своих стран – они касаются упрощения процедуры пограничного контроля. Также разрешаются более гибкие условия для въезда, например, если человек не имеет загранпаспорта или его паспорт – не биометрический.

Коллеги и знакомые журналистов Авто 24 подтверждают, что эти упрощенные правила работают: через любой участок украинской границы у наших соотечественников выходило заехать в Европу по внутренним паспортам. Семья нашей коллеги из автомобильной компании из Киева, проехав по маршруту Украина-Словакия-Польша-Германия-Франция, предъявила паспорта только один раз - на переходе в Ужгороде.

На самом деле, границ между большинством стран Европы не стало более двадцати лет назад. Но во время пандемии временно возвратили некоторые ограничения

Есть нюанс в отношении Молдовы: эта страна не член ЕС. Поэтому тем, кто заезжал в Молдову из Одесской области и затем направлялся в Румынию, приходилось проходить еще одну проверку на молдавско-румынской границе.

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Чехию, Испанию, Францию и другие страны в “глубине” континента формально без загранпаспорта ехать нельзя. Но фактически его могут попросить при поселении или при случайной проверке на дороге или на улице. При этом после регистрации в качестве беженца в совместном с Украиной государстве и получения соответствующего документа гражданин получает больше свободы. В Германии даже если нет загранпаспорта, можно получить статус беженца.

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В Польшу, Молдову, Венгрию, Румынию и Словакию можно въезжать не только без загранпаспорта, но и без сертификата вакцинации. Хотя есть случаи, когда в венгерских пунктах сбора беженцев сертификат вакцинации спрашивали, делали тесты и больных отправляли на карантин. Сертификат вакцинации не требуется в Испании.

В государствах, граничащих с Украиной, из автомобилей на украинских номерах не берут плату за проезд по автодорогам

Плата за автодороги, которых в сопредельных странах немало, здесь картина также гуманная. В Польше автобаны для автомобилей с украинскими номерами бесплатные. В Словакии машины из Украины могут ездить без виньетки (наклейки, свидетельствующие об оплате) и без он-лайн оплаты этого вида налога. В Германии, как известно, автобаны бесплатны для всех.

Страховка. В Польше, Германии и Венгрии "зеленая карта" не нужна, в Молдову можно заехать без нее, но нужно будет приобрести страховку ОСАГО в течение суток. В Словакии машины из Украины до 31 марта могут ездить без страховки гражданской ответственности (государство берет риски на себя). С украинской стороны границы пограничники green card не требуют. В Польше, Германии и Венгрии "зеленая карта" не нужна, в Молдову можно заехать без нее, но нужно будет приобрести страховку ОСАГО в течение суток. В Словакии машины из Украины до 31 марта могут ездить без страховки гражданской ответственности (государство берет риски на себя). С украинской стороны границы пограничники green card не требуют.

Домашние животные. Многие из украинцев покидая дом, берут с собой своих домашних любимцев. В некоторых странах – например, в Молдове и Словакии – для них также действуют снисходительные условия: паспорт могут спросить, но если нет, пропускают так. Интересно, что на кошек (и кошек) почему-то внимания обращают меньше. В Польшу завезти собаку или кота (и еще почему-то тхую) можно только при наличии микрочипа и вакцинации. Многие из украинцев покидая дом, берут с собой своих домашних любимцев. В некоторых странах – например, в Молдове и Словакии – для них также действуют снисходительные условия: паспорт могут спросить, но если нет, пропускают так. Интересно, что на кошек (и кошек) почему-то внимания обращают меньше. В Польшу завезти собаку или кота (и еще почему-то тхую) можно только при наличии микрочипа и вакцинации.



Огромные очереди разыскиваются на границе Украины с европейскими странами, на внутренних границах ЕС очередей нет, как нет и самих границ

На венгерской и румынской границах животное зарегистрируют и пропустят, даже если у него нет нужных прививок и микрочипа.

В Германию с домашним любимцем можно заехать без лишних вопросов, но затем по месту жительства рекомендуется показать его ветеринара, чтобы тот проверил состояние здоровья животного.

Рекомендация “Авто 24”

Как видим, наши европейские соседи делают немало, чтобы украинцам, которые спасаются от войны, было проще устроиться на чужбине. А с нашей стороны было бы вежливым воздержаться от пустых поездок через внутренние границы ЕС с экскурсионными целями – даже если вы уже обосновались на новом месте и есть время и деньги для путешествий. Зато можно наполнить свой досуг знакомством с культурой местности, где вам удалось поселиться: начать посещение музеев, галерей, исторических памятников и живописных локаций на природе.

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