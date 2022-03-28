Не по своей воле тысячи украинских водителей этой весной оказались в Польше. А на автодорогах этой страны действуют ПДД, несколько отличающиеся от действующих в Украине. Компания Continental и журналисты "Авто 24" подготовили краткий обзор отличий.

В целом Правила дорожного движения в Польше построены по той же логике, что и в Украине, и во всех европейских странах. Но стоит выделить те несколько отличий, с которыми водитель сталкивается каждый день.

Если честно, большинство отличий состоит в том, что в Польше нужно строго соблюдать те требования ПДД, которыми мы в Украине привыкли пренебрегать. Но есть кое-что особенное.

Правила дорожного движения в Польше почти не отличаются от украинских, но за нарушения здесь наказывают более строго

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Необычный знак

На польских дорогах довольно часто встречается знак "Начало застройки населенного пункта" и соответственно "Конец застройки населенного пункта". В Украине есть подобный знак (5.53), но, во-первых, он появился недавно – 1.11. 2021 г. (постановление Кабмина от 29 сентября 2021 г. за №1091), а во-вторых, формально он означает несколько иное. Однако, на практике реагировать на него следует одинаково что в Польше, что в Украине – держать скорость не выше 50 км/ч. Если коротко, у наших соседей этот знак фактически заменяет наш белый знак 5.49 "Начало населенного пункта", по которому мы должны переходить на городской режим движения.

Несколько популярных в Польше дорожных знаков есть и в украинских ПДД, но у нас они используются не так часто

Несколько "мелочей"

Еще один важный нюанс: ближний свет фар или ходовые огни должны быть включены не только в холодный период, но и в течение целого года. Комплект документов, который должен держать при себе водитель, в принципе тот же, что у нас дома: права, техпаспорт и страховка. Но ведь в Польше мы в гостях, так что надо иметь при себе также паспорт. И по страховке: на первые 30 суток пребывания украинского беженца в стране несколько местных страховых компаний взяли на себя оплату полиса гражданской ответственности.

Есть один интересный момент и с техпаспортом: поляки в своих внутренних требованиях указывают, что регистрационное свидетельство должно быть с действительным техническим осмотром. У украинцев такого документа нет (понятно почему), но когда польская полиция начнет обращать на это внимание, пока не понятно.

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Одно из самых тяжелых нарушений – вождение в нетрезвом виде. В Польше допустимая концентрация алкоголя в крови составляет 0,2 промилле, то есть при измерении алкоголя в выдыхаемом воздухе, как это делают и украинские полицейские на дороге, драгер должен показать не более 0,1 мг/л. На самом деле эта цифра близка к погрешности измерения, так что "употреблять" перед пользованием машиной в Польше просто нельзя.

Лимиты скорости в Польше несколько отличаются от украинских, но главное, что здесь нет безнаказанного превышения в двадцать км/ч.

Так же, только хуже

Наконец, осталось напомнить требования польских Правил, которые, мягко говоря, у себя мы привыкли игнорировать. Не скажем, что абсолютно все придерживаются их в Польше, но “стоит” нарушение там гораздо дороже (таблицы штрафов см. на иллюстрациях).

В Польше принято пристегиваться ремнем безопасности на любом месте в машине, как того требуют местные ПДД.

Детей следует перевозить только в автокреслах: соответствующего размера и с учетом наличия подушки безопасности на переднем пассажирском месте.

Говорить при движении по телефону можно только с использованием гарнитуры hands free.

Комплект необходимых аксессуаров в машине – тот же, что и в Украине: знак аварийной остановки, аптечка, огнетушитель, запасное колесо с баллонником и домкратом.

Ограничение скорости на польских автодорогах украинскому водителю следует хорошо запомнить

Штрафы в Польше

Нарушение Сумма штрафа За управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности 100 зл Перевозка ребенка без детского автокресла или другого средства для перевозки детей 300 зл Перевозка ребенка в детском автокресле в положении лицом назад на переднем сиденье автомобиля,

оборудованного подушкой безопасности для пассажира 300 зл Пользование средством связи, держа его в руке 500 зл. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От 50 до 5000 зл или арест на срок до 30 дней. В особых слу ча ях– штраф до 30 000 зл, лишение права управления 6 – 36 мес.

Штрафы за превышение скорости

Рекомендация “Авто 24”

Соблюдайте местные ПДД, ведь это не только способ сохранить деньги, но и выражение уважения к стране, в которой довелось найти приют. А еще потому, что нарушение Правил может привести к аварии, в том числе к тяжелой, что очень нежелательно для беженца в чужой стране.

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