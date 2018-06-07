Державне агентство автомобільних доріг України звертається з проханням надати свої комерційні пропозиції що до створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства.

Справа в тім, що паспортом бюджетної програми "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" передбачені видатки за напрямком "Створення та функціонування інформаційно-аналітичної системи дорожнього господарства" . Отже держпідприємство вимушене створити таку систему.

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“Питання створення геоінформаційної системи являється досить новим та складним для Укравтодору, тому наразі замовник не може в повній мірі визначити технічні (якісні) характеристики послуг, невідомі чіткі обсяги та зміст закупівлі, тому розглядається варіант щодо здійснення можливої закупівлі послуг за процедурою конкурентного діалогу”, пишуть в звернені Укравтодорівці.

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Очевидно, що до нової інформаційно-аналітичної системи буде висунуто ряд вимог. Не виключено що однією з них буде її прозорість та відкритість. Можливо, за допомогою такої системи держустанові нарешті вдасться покращити якість українських доріг.