Україна посіла одну з найнижчих сходинок у рейтингу якості доріг. Цей факт обурив керівництво Укравтодору і навіть удостоївся окремого посту на офіційній сторінці FB.

Реакцію Укравтодору викликав рейтинг якості доріг, в якому Україна просідає 130 місце з 137. Втім, рейтинг The World Economic Forum базується на основних ключових даних 2016 року, про що чітко вказано в аналізованому матеріалі, пише на своїй сторінці в FB Укравтодор.

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В даному дослідженні дійсно не враховано результати проведення ремонтів 2017 – початку 2018 року та відповідно, оцінка якості дорожньої інфраструктури здійснена без урахування цього фактору.

За інформацією Укравтодору, минулого року в Україні було відремонтовано рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг – 2 177 км. Цього року планується відремонтувати до 4 000 км разом із дорогами місцевого значення. “Протягом 2017-початку 2018 року галузь отримала фундаментальні зміни, які у найближчі п’ять років кардинально змінять ситуацію на дорогах”, – обіцяють в “Укравтодорі”.

Хочеться сподіватись що аргументи “Укравтодору” дійсно мають під собою суттєве обґрунтування. Втім, згідно даних Вікіпедії, мережа автомобільних доріг загального користування включає 172,4 тис. км доріг, з них з твердим покриттям - 164,1 тис. км. Отже, фактично відремонтовані за останній час 2 та обіцяні в найближчому часі 4 тисячі кілометрів складають лише кілька відсотків від загальної кількості доріг, які в багатьох випадках перебувають у незадовільному стані.

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Незважаючи на це, шанси на покращання ситуації з українськими дорогами все ж існують. З початку цього року втілюються в життя деякі реформи. Зокрема, в Укравтодорі кажуть про децентралізацію, яка змінює систему управління. Обіцяють, що Дорожній фонд забезпечить гарантоване та прогнозоване фінансування. Як ці зміни відобразяться на якості українських доріг – побачимо найближчим часом.