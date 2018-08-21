Єдиний в Україні виробник вантажних автомобілів – "АвтоКрАЗ" не виключає свого банкрутства. Про це в інтерв'ю ТелеграфЪ сказав генеральний директор підприємства Роман Черняк.

Один тільки "Ощадбанк" в судах вимагає з "АвтоКрАЗу" 1 млрд. гривень. "Вони нарахували тіло кредиту, плюс штрафи, пеня, втрачена вигода, індекс інфляції – понад мільярд гривень. Ми з цим не згодні. Ми пропонуємо дисконтувати основну частину боргу. Якщо завод зупиниться – банк взагалі нічого не отримає.

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Ми говоримо: давайте сідати за стіл переговорів і писати план дій, як повертати, крок за кроком. У банків позиція така: віддайте все і відразу. Реально на таких умовах ми віддати не можемо. Впевнений, треба шукати компроміс. Розумієте, навіть якщо ми продамо весь завод разом з директором – все одно не вистачить на борги. Тобто треба узгодити графік погашення.



Є різні процедури: такі як процедура санації, коли створюється ліквідаційна комісія, комітет кредиторів, який приймає план дій. У такі ситуації потрапляли і в період Великої депресії, і пізніше Ford, і General Motors, і Chrysler. Відомі автомобільні бренди пройшли через процедуру банкрутства до сих пір працюють. Я не бачу в цьому нічого страшного. Звичайно, банкрутство – це вкрай неприємний крок. Але якщо ми не знаходимо спільну мову, тоді це теж один з варіантів, і не найгірший. Багато читав літератури, вивчав, як робили інші автовиробники – і нічого, виходили з цього”, – повідомив гендиректор "АвтоКрАЗ".

У той же час, динаміка виробництва автомобілів в Кременчуці також залишає бажати кращого. За словами Романа Черняка, у 2014 році завод випустив тисячу триста вісімдесят вісім вантажівок, з яких 600 одиниць було для потреб силових структур. З 2016-му обсяг виробництва скоротився до 800 штук. У 2017-му виробили вже 629 КрАЗів. Динаміка за 1 півріччя 2018 року поки + 5%, але військові замовили тільки близько 100 штук. КрАЗу не просто конкурувати навіть на українському ринку, де навіть державні структури часто закуповують імпортні вантажівки.



Здавалося б в тендерах вже все прозоро, але Роман Черняк наводить приклади, коли саме умови тендерів вже спочатку прописуються під конкретні марки-переможці.



Судячи з тональності інтерв'ю, банкрутство "АвтоКрАЗу" – це питання часу. І самі керівники вже бачать в ньому порятунок від кредиторів. Але банкрутство – це ж не тільки втрата боргів, але і втрата традиційних партнерів, які вважатимуть за краще не ризикувати, а піти до інших. Банкрутство – це і трагедія для 3000 працівників заводу, адже їм доведеться шукати інше місце роботи або взагалі покинути Кременчук. А ще банкрутство відкине КрАЗ на роки назад, і позначиться на обороноздатності української армії.



Навіть якщо підприємство і відновить роботу, то починати доведеться знову з чистого аркуша, або з капотного КрАЗ-65055. А чи буде він ще потрібен клієнтам на той час? – питання риторичне.

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На жаль, "АвтоКрАЗ" – це єдине працююче підприємство, колись наймогутнішої автомобільної промисловості всіх секторів, яке Україні дісталося в спадок від СРСР. У 1991 році Україна мала повний цикл виробництва легкових автомобілів на двох заводах (ЗАЗ і ЛуАЗ), автобусів (ЛАЗ), мотоциклів на двох заводах (КМЗ ЛМЗ) і вантажівок (КрАЗ). Як показує досвід, відновити виробництво після зупинки вдавалося лише в дуже рідкісних випадках. Якщо "ляже" ще й КрАЗ, то Україна повністю і остаточно втратить автомобілебудівну галузь промисловості.