Українці стали купувати менше бензину, віддаючи перевагу автогзу. Нафтотрейдери незадоволені ситуацією та хочуть повернути своїх споживачів.

Від січня до кінця липня 2018 року частка бензину українського виробництва склала 43,8 %, піднявшись на 3,2 % відносно минулорічних показників. В "Укртатнафті" ж вважають, що можна ще більше "прив’язати" автомобілістів до бензину, якщо підняти ціну на газ.

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Загалом попит на нафтопродукти в Україні знизився на 4% до 1,123 мільйонів тон, повідомляє Enkorr із посиланням на консалтингове агентство A-95.

Але у червні "Укртатнафта" звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з пропозицією привести акцизи на бензин і дизпаливо до єдиної ставки - € 164/тис. л. При цьому акциз на скраплений газ пропонується підвищити до € 87/тис. л. На думку компанії, це дозволить припинити падіння споживання рідкого палива.

За оцінками "А-95", у разі перегляду ставок акцизного податку, як пропонує "Укртатнафта", роздрібна ціна бензину знизиться на 1,8 грн/л, а скрапленого газу, в свою чергу, виросте на 1,3 грн/л, дизельного палива - на 0,9 грн/л.

Якщо подивитись на виробництво українського палива, то отримаємо таку картину: Кременчуцький НПЗ збільшив випуск палива на 6,8 % до 424 тисяч тон. Шебелинський ГПЗ скоротив об’єми виробництва на 12,5 % до 67,8 тисяч тон. Так, приріст від цих заводів склав 3,6 %.

Загалом українські нафтові компанії могли б ще значущіше збільшити об’єми виробництва, якби знайшли підходящі ринки збуту. Зокрема саме це є головною перешкодою для істотного збільшення переробки нафти на Кременчуцькому НПЗ.

Разом з тим імпорт бензину із Білорусії знизився на 11,5 %. Литовські і польські нафтопереробні заводи наростили поставки на 6%