Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, чому водії таксі не користуються пасками безпеки.

“Часто, як їду в таксі, маю дискусії з водіями щодо ременів безпеки. Один з поширених аргументів не пристібатися — щоби в разі небезпеки можна було вистрибнути з авто. До того ж, мало не кожен водій згадує “знайомого” чи “знайомого-знайомого”, який таким чином врятувався. Втім, ніхто не бачив і не знає таку людину особисто”, пише Уляна Супрун на своїй сторінці у FB.

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Зокрема деякі водії аргументують це тим, що на них можуть напасти, а застебнутий ремінь може завадити вискочити в разі небезпечної ситуації. Доводиться нагадувати, що ефективність ременів безпеки доведена науково та ймовірність аварії в рази вища, ніж нападу з боку пасажира. Хоча ці фактори ризику навіть немає сенсу порівнювати.

Такі поодинокі дискусії мають потенційну користь та часом вдається переконати водіїв. Але є норми, які офіційно заохочують таку поведінку та дозволяють не пристібатися не лише водіям таксі.

В населених пунктах також це можуть не робити водії з інвалідністю, водії та пасажири швидкої та поліцейські. Інструкторам водіння можна взагалі не використовувати ремінь безпеки, якщо за кермом учень. Ці норми діють з 2001 року, але фактично, вони були переписані з радянських правил дорожнього руху, які б варто було переглянути.

В країнах ЄС, усі пасажири автомобілів (включаючи пасажирів у таксі) повинні користуватися ременями безпеки, а таксі повинні бути ними оснащені. Але в деяких країнах також існують винятки, які дозволяють водіям таксі, у момент перевезення пасажирів не пристібатися. Це аргументують також тим, що на водія можуть напасти, а ремінь потенційно заважає захиститися.

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Зокрема є інші виключення в правилах щодо ременів безпеки, порівняння по країнах (ЄС). Попри існування таких правил, провідні організації у сфері безпеки руху рекомендують запроваджувати обов'язкове використання ременів для водіїв таксі.

В ситуації з нашими таксі обурює наступне — бувають автомобілі, в яких ремінь безпеки демонтований або захований під сидіння. При цьому водій вважає себе правим і посилається на вищевказані правила. Це позбавляє пасажирів можливості користуватись ременем взагалі, навіть якщо вони хочуть. Водночас нехтування ременем безпеки водіями таксі суттєво підсилює уявлення про те, що ременями користуватись неважливо. Як і всі вищевказані винятки в законодавстві.

Нагадаємо, що депутати не підвищили штраф за непристебнутий пас безпеки..