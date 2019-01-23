Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, почему водители такси не пользуются ремнями безопасности.

"Часто, когда еду в такси, веду дискуссии с водителями касаемо ремней безопасности. Один из распространенных аргументов не пристегиваться – чтобы в случае опасности можно было выпрыгнуть из автомобиля. К тому же, чуть ли не каждый водитель вспоминает "знакомого" или "знакомого-знакомого", который таким образом спасся. Впрочем, никто не видел и не знает такого человека лично", – пишет Ульяна Супрун на своей странице в FB.

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В частности, некоторые водители аргументируют это тем, что на них могут напасть, а застегнутый ремень может помешать выскочить в случае опасной ситуации. Приходится напоминать, что эффективность ремней безопасности доказана научно и вероятность аварии в разы выше, чем нападения со стороны пассажира. Хотя эти факторы риска даже нет смысла сравнивать.

Единичные дискуссии имеют потенциальную пользу и порой удается убедить водителей. Но есть нормы, которые официально поощряют такое поведение и позволяют не пристегиваться не только водителям такси.

В населенных пунктах также это могут не делать водители с инвалидностью, водители и пассажиры “скорой” и полицейские. Инструкторам вождения можно вообще не использовать ремень безопасности, если за рулем ученик. Эти нормы действуют с 2001 года, но фактически они были переписаны с советских правил дорожного движения, которые стоило посмотреть.

В странах ЕС, все пассажиры автомобилей (включая пассажиров в такси) должны пользоваться ремнями безопасности, а такси должны быть ими оснащены. Но в некоторых странах также существуют исключения, которые позволяют водителям такси, в момент перевозки пассажиров не пристегиваться. Это аргументируют также тем, что на водителя могут напасть, а ремень потенциально мешает защититься.

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В частности есть другие исключения в правилах по ремней безопасности, сравнение по странам (ЕС). Несмотря на существование таких правил, ведущие организации в сфере безопасности движения рекомендуют вводить обязательное использование ремней для водителей такси.

В ситуации с нашими такси возмущает следующее – бывают автомобили, в которых ремень безопасности демонтирован или спрятанный под сиденье. При этом водитель считает себя правым и ссылается на вышеуказанные правила. Это лишает пассажиров возможности пользоваться ремнем вообще, даже если они хотят. В то же время пренебрежение ремнем безопасности водителями такси существенно усиливает представление о том, что ремнями пользоваться нестоит. Как и все вышеуказанные исключения в законодательстве.

Напомним, что депутаты не повысили штраф за непристегнутый ремень безопасности ..