Уляна Супрун, колишній виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України, розповіла про препарати та пристосування, які мають бути в кожній автомобільній аптечці.

У кожному авто має бути аптечка. Вона корисна не самим фактом свого існування, а вмістом, яким треба вміти користуватися.

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Після ДТП найчастіше потрібно реагувати негайно та надати домедичну допомогу до приїзду швидкої. Для цього і потрібна добре укомплектована аптечка з усім необхідним, а також якісні навички надавати першу медичну допомогу. Про перший пункт варто розповіли докладніше.

Аптечка в автомобілі — це в жодному разі не аксесуар для уникнення штрафу, а необхідність, яка потенційно може врятувати життя вам чи людям поруч. Тому передусім важливо зберігати аптечку поруч, регулярно перевіряти її вміст, строк придатності медикаментів та виробів, а також заздалегідь дізнатися, як і чим правильно користуватися.

Найбільш необхідні складові аптечки в автомобілі:

Нітрилові рукавички. Їх потрібно надягати завжди перед тим, як торкатися постраждалого. Рукавички можуть запобігти передачі багатьох інфекційних хвороб, які передаються через кров. Це — ваша безпека.

Світловідбиваючий жилет та світловідбиваючий трикутник для позначення місця ДТП. Це також питання вашої безпеки та людини, що отримала травми.

Джгут (або турнікет). Якщо людина має сильну кровотечу, яку неможливо зупинити з допомогою пов’язки чи прямого тиску — джут незамінний у цій ситуації. Накладати його потрібно завжди вище місця поранення, але не на суглоб.

Бинти та бандажі. Для контролю незначних кровотеч прямим тиском варто мати кілька марлевих бинтів. Для пов’язок та фіксації — кілька еластичних.

Плівка-клапан для серцево-легеневої реанімації (СЛР). Вона потрібна для проведення СЛР із рятувальними подихами.

Трикутний бандаж (або “косинка”) необхідний для фіксації шин.

Атравматичні ножиці для розрізання одягу.

Термоковдра (рятувальна ковдра) для зігрівання постраждалих.

Рулонний пластир на тканинній основі для фіксації пов’язок та шин.

Спиртові серветки для очищення шкіри від забруднення.

Всі інші ліки та медикаменти, що можуть вам знадобитися в дорозі, краще зберігати в окремій аптечці. Це допоможе вам не розгубитися у момент, коли потрібно швидко реагувати та надати допомогу постраждалій людині.

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Щоб аптечка не була марною, її потрібно доповнити знаннями. Вкрай важливо відпрацювати навички надання домедичної допомоги на практичних заняттях. Просто освоєння теорії недостатньо. Варто на практиці спробувати різні методики на манекені, навчитися користуватися дефібрилятором, робити серцево-легеневу реанімацію та самостійно розібрати різні ситуації та вивчити лайфхаки та їх застосування.

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