Ульяна Супрун - бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины рассказала о препаратах и приспособлениях, которые по ее мнению должны быть в каждой автомобильной аптечке.

В каждом авто должна быть аптечка. Она полезна не самим фактом своего существования, а содержанием, которым надо уметь пользоваться.

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В случае ДТП чаще всего нужно реагировать немедленно и оказать домедицинскую помощь до приезда скорой. Для этого и нужна хорошо укомплектованная аптечка со всем необходимым, и качественные навыки оказывать первую медицинскую помощь. О первом пункте стоит рассказалть подробнее.

Аптечка в автомобиле — это ни в коем случае не аксессуар для избежания штрафа, а необходимость, которая потенциально может спасти жизнь вам или людям рядом. Поэтому прежде всего важно хранить аптечку рядом, регулярно проверять ее содержимое, срок годности медикаментов и изделий, а также заранее узнать, как и чем правильно пользоваться.

Наиболее необходимые составляющие аптечки в автомобиле:

Нитриловые перчатки. Их нужно надевать всегда перед тем, как касаться пострадавшего. Перчатки могут предотвратить передачу многих инфекционных болезней, которые передаются через кровь. Это — ваша безопасность.

Светоотражающий жилет и светоотражающий треугольник для обозначения места ДТП. Это также вопрос вашей безопасности и человека, получившего травмы.

Жгут (или турникет). Если человек имеет сильное кровотечение, которое невозможно остановить с помощью повязки или прямого давления — жгут незаменим в этой ситуации. Накладывать его нужно всегда выше места ранения, но не на сустав.

Бинты и бандажи. Для контроля незначительных кровотечений прямым давлением стоит иметь несколько марлевых бинтов. Для повязок и фиксации — несколько эластичных.

Пленка-клапан для сердечно-легочной реанимации (СЛР). Она нужна для проведения СЛР со спасательными вздохами.

Треугольный бандаж (или “косынка”) необходим для фиксации шин.

Атравматические ножницы для разрезания одежды.

Термоодеяло (спасательное одеяло) для согревания пострадавших.

Рулонный пластырь на тканевой основе для фиксации повязок и шин.

Спиртовые салфетки для очищения кожи от загрязнения.

Все другие лекарства и медикаменты, которые могут вам понадобиться в дороге, лучше хранить в отдельной аптечке. Это поможет вам не растеряться в момент, когда нужно быстро реагировать и оказать помощь пострадавшему человеку.

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Чтобы аптечка не была напрасной, ее нужно дополнить знаниями. Крайне важно отработать навыки оказания домедицинской помощи на практических занятиях. Просто освоения теории недостаточно. Стоит на практике попробовать разные методики на манекене, научиться пользоваться дефибриллятором, делать сердечно-легочную реанимацию и самостоятельно разобрать различные ситуации и изучить лайфхаки и их применение.

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