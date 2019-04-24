Кабріолет Ford Mustang 1973 року, понад 30 років простояв у сараї, виставили на продаж. Автомобілю, за який продавець хоче виручити 5200 доларів, потрібна повна реставрація, в тому числі заміна або ремонт кузовних панелей.

Пробіг "Мустанга" становить 164 тисячі кілометрів. Колишній власник загнав машину в сарай років 30-40 назад і з тих пір її навіть не заводив. За його словами, ніяких проблем з автомобілем не було і все працювало ідеально. Зараз же кабріолету безумовно потрібний ремонт: деякі кузовні панелі вкрилися іржею, вицвіла фарба, порвалася м'який дах.

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Під капотом цього "Мустанга" знаходиться 4,9-літровий агрегат V8 потужністю 143 к.с. і 239 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з триступеневої механічною коробкою передач. Щодо технічної частини ніяких нарікань немає. Єдине, після установки машини на евакуатор з'ясувалося, що у неї заклинило задні гальма.