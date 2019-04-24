Кабриолет Ford Mustang 1973 года, более 30 лет простоял в сарае, выставили на продажу. Автомобилю, за который продавец хочет выручить 5200 долларов, нужна полная реставрация, в том числе замена или ремонт кузовных панелей.

Пробег "Мустанга" составляет 164 тысячи километров. Бывший владелец загнал машину в сарай лет 30-40 назад и с тех пор ее даже не заводил. По его словам, никаких проблем с автомобилем не было и все работало идеально. Сейчас же кабриолету безусловно нужен ремонт: некоторые кузовные панели покрылись ржавчиной, выцвела краска, порвалась мягкая крыша.

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Под капотом этого "Мустанга" находится 4,9-литровый агрегат V8 мощностью 143 к.с. и 239 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с трехступенчатой механической коробкой передач. По технической части никаких нареканий нет. Единственное, после установки машины на эвакуатор выяснилось, что у нее заклинило задние тормоза.