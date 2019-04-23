Инженерная школа в СССР была хороша, а вот отечественный дизайн верхушка не принимала, поэтому приходилось перенимать чужой опыт.

Когда автомобиль, благодаря Форду, стал массовым продуктом, его начали копировать и подражать другие. В той или иной степени.

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По информации Violity, профильный НИИ СССР закупал за рубежом сразу несколько передовых моделей для “изучения”. Однако через какое-то время автозаводы Союза выпускали подозрительно похожие машины. Зря отделы дизайна заводов предлагали немало собственных стилистических решений, руководство непременно выбирало “проверенные варианты”.

Фото: иномарки и их советские клоны/ Аrt-on

Клонирование иностранных автомобилей прослеживается с первых советских машин, которые выпускались по лицензии Ford. Причем со временем оно встречалось все чаще и чаще, даже без официального на то разрешения.

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