Інженерна школа в СРСР була гарна, а от вітчизняний дизайн верхівка не приймала, тож доводилось переймати чужий досвід.

Коли автомобіль, завдяки Форду, став масовим продуктом, його почали копіювати й наслідувати інші. В тій чи іншій мірі.

Також цікаво: Ось як виглядатиме автомайстерня чи СТО у 2050 році

За інформацією Violity, профільний НДІ СРСР закуповував за кордоном відразу кілька передових моделей для “вивчення”. Однак через якийсь час автозаводи Союзу випускали підозріло схожі машини. Дарма, що відділи дизайну заводів, пропонували чимало власних стилістичних рішень, керівництво неодмінно обирало “перевірені варіанти”.

Фото: іномарки та їх радянські клони / Аrt-on

Клонування іноземних автомобілів простежується чи не з перших радянських машин, які випускались за ліцензією Ford. Причому з часом воно зустрічалося все частіше і частіше, навіть без офіційного на те дозволу.

Також цікаво: 45 фото і відео з нового музею, де зібрано 250 рідкісних і унікальних Fiat, Lancia та Alfa Romeo