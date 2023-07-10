Позашляховик G650 Landaulet V12 з відкритим верхом і портальними осями був помічений поруч з електричним EQG.

Минуло понад шість років з тих пір, як Mercedes представив, мабуть, найдивнішу версію G-класу. Обмежений 99 одиницями та оснащений потужним двигуном V12, незвичайний G-клас випускався під брендом Maybach. У нього був електричний складаний дах, портальні осі та величезні розширювачі крил.

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Цей прототип дебютував у березні 2017 року, чому ж досі є камуфляж? Ви можете сказати за старим дизайном фар, що він базується на G-класі попереднього покоління. Здається, він виглядає практично так само, як серійна модель, аж до верху з бежевої тканини. Він також має ті ж 22-дюймові колеса, але з темним покриттям замість полірованої поверхні G650.

Трохи дивно, що Mercedes збирається випускати Landaulet так довго. Можливо, він працює над новою версією на базі W463? Навіть якщо це станеться, ми б не затамували подих, щоб під капотом був V12, оскільки суворіші правила викидів змусили Mercedes прибрати з лінійки G-класу V8, тому ще більший двигун здається малоймовірним. Однак, Brabus довів, що це технічно можливо, представивши G V12 900 з 6,3-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом потужністю 888 кінських сил і 1500 Нм.

Це може означати, що трикутна зірка намагається щось приховати, тому ми можемо мати справу з тестовим мулом для нового Maybach G-Class Landaulet. Якщо ні, німецький бренд розкоші, ймовірно, тестує нове обладнання на прототипі.

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Хоча V12 більше немає в G-Class, його все ще можна замовити в Maybach S-Class S680 і броньованій моделі Guard. Що стосується портальних осей, то Mercedes оновив останній G 4x4 Squared, але екстравагантний пікап 6x6 не був оновлений.