Внедорожник G650 Landaulet V12 с открытым верхом и портальными осями был замечен рядом с электрическим EQG.

Прошло больше шести лет с тех пор, как Mercedes представил, пожалуй, самую странную версию G-класса. Ограниченный 99 единиц и оснащенный мощным двигателем V12, необычный G-класс выпускался под брендом Maybach. У него была электрическая складная крыша, портальные оси и огромные расширители крыльев.

Читайте также: Как выглядит самый быстрый Mercedes в истории: фото

Этот прототип дебютировал в марте 2017 года, почему до сих пор есть камуфляж? Вы можете сказать по старому дизайну фар, основанному на G-классе предыдущего поколения. Кажется, он смотрится фактически так же, как серийная модель, прямо до верха из бежевой ткани. Он имеет те же 22-дюймовые колеса, но с темным покрытием вместо полированной поверхности G650.

Немного удивительно, что Мерседес собирается выпускать Landaulet так долго. Может, он работает над новой версией на базе W463? Даже если это произойдет, мы бы не затаили дыхание, чтобы под капотом был V12, поскольку более строгие правила выбросов заставили Mercedes убрать из линейки G-класса V8, поэтому еще больший двигатель кажется маловероятным. Однако, Brabus доказал, что это технически возможно, представив G V12 900 с 6,3-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 888 лошадиных сил и 1500 Нм.

Это может означать, что треугольная звезда пытается скрыть что-то, поэтому мы можем иметь дело с тестовым илом для нового Maybach G-Class Landaulet. В противном случае немецкий бренд роскоши, вероятно, тестирует новое оборудование на прототипе.

Читайте также: 30-летний Mercedes W124 был продан с аукциона за 126 500 евро

Хотя V12 больше нет у G-Class, его все еще можно заказать у Maybach S-Class S680 и бронированной модели Guard. Что касается портальных осей, Mercedes обновил последний G 4x4 Squared, но экстравагантный пикап 6x6 не был обновлен.