Корейський виробник офіційно підтвердив інформацію, котра розповсюдилась раніше, завдяки чуткам - у Швейцарії компанія покаже третє покоління Ceed у кузові універсал.

На зображенні ми бачимо комп’ютерний рендер майбутнього універсалу від Kia, але від показаного раніше хетчбека автомобіль буде відрізнятись лише задньою оптикою.

За чутками універсал матиме видовжену лінію даху, більший, ніж у попередника, багажний відсік, а також нову підвіску, аби забезпечити адекватну вантажопідйомності. Ймовірно, “Спортвагон” отримає ті ж двигуни, що й хетчбек, так само як і шестиступінчату “механіку” та семиступінчату автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

Хетчбек Kia Ceed 2019 модельного року. Третє покоління.

Вважається, що лінійка Ceed може бути розширена – окрім п’ятидверних хетчбека та універсала, може з’явитись і версія Shooting Brake з заниженими задніми стійками. Така собі більш стильна версія універсалу, котра була показана як концепт Pro Cee’d на минулорічному автосалоні у Франкфурті.

Концепт Kia Ceed ​​​​​​​Shooting Brake 2017 року.

Натомість “гарячий” хетчбек отримає назву Ceed GT. Передбачається, що він розділить силові агрегати з Hyundai i30 N, але з меншою потужністю. У новому покоління хот-хетч не буде тридверним, як у попередньому поколінні.

Нарешті, ближче до кінця наступного року можна очікувати появу компактного кросовера, що матиме платформу нового Ceed та посяде місце у модельному ряді компанії нижче Sportage.

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