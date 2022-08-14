Для цього Кабмін вніс законопроєкт, який повертає акцизний податок на нафтопродукти.

Уряд вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. Проєкт називається “про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку”.

Тексту законопроєкту ще немає, але за інформацією нардепа Максима Железняка, у ньому буде пеередбачено повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення. Виходячи з тексту закопроєкту, навряд чи в ньому йдеться також про повернення ПДВ на пальне до 20% (зараз 7%).

Нагадаємо, що зараз в Україні пальне на АЗС поступово дешевшає.