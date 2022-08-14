Для этого Кабмин внес законопроект, возвращающий акцизный налог на нефтепродукты.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Проект называется “о внесении изменений в раздел ХХ “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога”.

Текста законопроекта еще нет, но по информации нардепа Максима Железняка, в нем будет предусмотрен возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения. Исходя из текста законопроекта, вряд ли в нем речь идет также о возврате НДС на топливо до 20% (сейчас 7%).

Напомним, что сейчас в Украине топливо на АЗС постепенно дешевеет.