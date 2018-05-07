Український уряд розробив законопроект, що змусить всіх виробників та імпортерів палива змішувати нафтопродукти як мінімум на з 10% біопаливом. Тих, хто буде продавати чистий бензин або дизельне пальне, каратимуть адміністративно.

Розроблений спільно з Держенергоефективності законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту" № 7348, декларує головною метою посилення енергонезалежності української держави.

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“Україна відчуває чималу залежність від імпорту нафти і нафтопродуктів. Минулого року цей імпорт склав 4,6 млрд доларів. Натомість використовуючи потенціал аграрного сектору, ми можемо стимулювати виробництво та споживання рідких біопалив. Заміщуючи імпортовані нафтопродукти хоча б на 10% власним біопаливом, ми залишатимемо в економіці країни значні суми коштів - понад 400 млн доларів в рік”, - вважає голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, Сергій Савчук.

Втім, така турбота про енергетичну незалежність держави має і іншу сторону. “Автори законопроекту № 7348 пропонують із 1 січня 2019 року запровадити адміністративну відповідальність (!) для всіх, хто посміє виробляти чи імпортувати нафтопродукти, що не міститимуть домішок спиртової чи масляної бадяги, випущеної на металобрухті "Укрспирту" і Ко.”, коментує провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадий Рябцев.

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На його думку, більшість автомобілів в Україні не пристосовані до споживання змішаного пального. Та й сама Україна не має достатню кількість виробників альтернативного пального. Свої висновки стосовно неможливості втілення цього законопроекту експерт виклав досить послідовно:

- пропоновані розміри часток біокомпонентів у супровідних до проекту документах жодним чином не обгрунтовуються; наведені дані щодо обсягів виробництва, імпорту та експорту рідкого палива в Україні є застарілими; наведені показники не співставляються з обсягами потреб;

- у разі неспроможності вітчизняних виробників сформувати належний обсяг пропозиції виявиться неможливим забезпечити досягнення встановлених параметрів;

- потребує належного опрацювання питання стабільності ринку палива для транспорту в умовах низької ліквідності моторних палив з біоскладником;

- поза увагою розробників проекту залишилося питання технічної готовності автопарку до підвищення рівня використання палива з біоскладником, поширення гарантії виробника на вузли і агрегати у разі виходу з ладу таких при застосуванні такого палива;

- споживачі вважали б морально неприйнятним, щоб збільшене використання біопалива призвело до знищення багатих земель.

- збільшити вміст біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах до, щонайменше, 4,8 % (енергетичних) неможливо, тому що всі (!) виробники країн походження моторного палива, яке продають в Україні, не додають до нього понад 3,4 % (енергетичних) біокомпонентів, оскільки це не передбачено стандартами;

- усі (!) держави-члени ЄС гарантують збереження постачань традиційних нафтопродуктів для неадаптованих транспортних засобів (пункт 30 преамбули Директиви 2009/30/ЄC);

- примусове (!), під страхом покарання, застосування біоетанолу й біодизелю в нафтопродуктах дискримінує не лише 60 % українських автомобілістів, транспортні засоби яких не адаптовані до використання сумішевого палива, але й учасників ринку, оскільки такі вимоги суперечать статті 18-3 Господарського кодексу України й підпадають під дію статті 166-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- Держенергоефективності не має ані досвіду, ані спеціалістів, ані обладнання, ані фінансових ресурсів для організації та адміністрування обліку, а також контролювання вмісту біокомпонентів у моторному пальному;

- навіть за максимального рівня блендування, визначеного в законопроекті, досягнення обов’язкової цілі - 10% від споживання енергії на транспорті до 2020 року є неможливим (про це кажуть самі біоенергетики!).

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Втім, на переконання пана Рябцева, цих аргументів уже ніхто не чує. “Тому, шановні, готуйтеся, що у Вас скоро відберуть можливість заправляти свої автомобілі якісним паливом, яке і так не частий гість на українському ринку”, каже експерт.