Внаслідок аварії з автоцистерни на дорогу вилилось ціле озеро шоколаду, паралізувавши рух на кілька годин. Пригода трапилась у Польщі.

9 травня на трасі А2 між Варшавою та Познанню перекинулась вантажівка, з цистерни якої на дорогу вилилось 12 тонн рідкого шоколаду.

Як каже народна приказка “буде свято і на нашій вулиці – перекинеться вантажівка з цукерками”. Та жителі містечка Слупца, поблизу якого трапилась ця пригода, навряд чи зраділи, адже рух на автостраді було паралізовано протягом кількох годин.

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Причини ДТП поки не встановлені. За однією з версій, водій заснув за кермом і втратив контроль над вантажівкою. Внаслідок аварії ні водій, ні інші учасники руху не постраждали, хоча винуватця доправили до лікарні з кількома незначними ушкодженнями.

Перевернута автоцистерна не лише перекрила рух на кількох попутніх смугах, але й униможливила проїз на зустрічних, оскільки рідкий молочний шоколад, що вилився з цистерни, швидко застиг, утворивши на асфальті небезпечну ковзанку. Пожежникам довелось поливати шоколад гарячою водою, аби розплавити його і розчистити дорогу.

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