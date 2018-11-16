Набрання чинності законами про доступне розмитнення №8487 і 8488 може негативно позначитися на продажах нових автомобілів в Україні.

На думку директора з маркетингу Групи компаній "АІС" Сергія Боровика, від введення нових Законів найбільше постраждають моделі нових автомобілів low-cost і преміум сегментів (цей тренд вже чітко видно за підсумком продажів 10 міс. цього року). Також можна очікувати, що в більшій мірі під удар потраплять європейські бренди, у яких з'явиться цікава альтернатива в сегменті старих авто.

Читайте также: Доступне розмитнення: як порахувати розмитнення авто в 2019 році

Як повідомив Сергій Боровик, починаючи з середини цього року, ринок нових легкових автомобілів показує істотне падіння по відношенню до торішніх показників. Один з факторів впливу - майже двократне зростання імпорту старих авто. На думку пана Боровика, прийнятий закон (№8487) за цілою низкою показників робить імпорт вживаних авто ще більш вигідним, ніж є зараз. Відповідно, можна очікувати істотного зростання такого імпорту і надалі, що, в свою чергу, погіршить і без того негативну динаміку зниження місткості ринку нових автомобілів.

За попереднім прогнозом "АІС" на 2019 рік, можливе падіння ринку нових легкових автомобілів на 20% -30%. У кількісному вираженні це 55-60 тис. од. Погіршити або поліпшити дані показники можуть такі чинники, як зміна рівня інфляції, курсу гривні до провідних світових валют, стан споживчого кредитування і загальна політична та економічна ситуація в контексті майбутніх виборів.