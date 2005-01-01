Развитие автомобильной отрасли ожидает очередной виток. Новые тренды полностью изменят отношение людей к автомобилям, а некоторые отрасли трансформируют до неузнаваемости.

Исследователи компании IHS Markit спрогнозировали будущее транспортной отрасли в обозримом будущем.

Главный, по их мнению, тренд – изменение восприятия пользователя. В будущем люди не будут стремиться к владению автомобилем, но будут решать с их помощью проблему передвижения. Эта тенденция уже сейчас заметна среди «Generation Z» (людей рожденных в конце девяностых - начале двухтысячных), в понимании которых владение чем-либо является обузой.

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При уменьшении количества людей, владеющих автомобилями, их использование станет более активным. Совокупный пробег легкового транспорта увеличится как минимум на 65% по отношению к 2017 году. Но продажи новых легковых автомобилей будут уменьшаться. Владение будет концентрироваться в крупных компаниях, практикующих услуги проката и каршеринга.

Способствовать такому сценарию развития событий будут и сами автомобили, которые к тому времени превратятся в «автономные модули». По сути, парк автомобилей, оснащенных системой автономного вождения, будет гораздо эффективнее нынешней системы, в которой водитель отвечает за поведение транспортного средства. Автоматизация сможет решить проблему безопасности на дорогах и при этом значительно ускорить процесс передвижения, поскольку все транспортные средства смогут общаться между особой и строить оптимальные маршруты передвижения.

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Вторым наиболее важным трендом является электрификация. По мнению специалистов IHS Markit, в 2040 году доля новых проданных транспортных средств, использующих полностью электрический привод, будет около 30% (сейчас доля электромобилей в мировой структуре продаж не превышает 1%). При этом мировой спрос на нефть все еще будет расти, поскольку пробеги легковых автомобилей будут увеличиваться в связи с тем, что каждый автомобиль будет использоваться большим количеством людей.

Увеличение количества электромобилей затронет и сферу автосервиса. Электромобили гораздо проще технически, не обладают таким большим количеством трущихся деталей и не нуждаются в столь частом техническом обслуживании. Наиболее вероятно использование модульных и блочных конструкций – в случае выхода из строя одной детали целесообразнее будет заменить блок целиком, а дефектный узел направить на восстановление.

Значительно увеличится потребление редкоземельных металлов, из которых будут производить электрические батареи. Вопрос утилизации использованных батарей не будет стоять слишком остро, поскольку материалы, использованные для их изготовления, пригодны для вторичной переработки.

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Трансформация автомобильной отрасли потянет за собой изменения и в других сферах. Стремительное развитие информационных технологий будет справляться не только с задачей автономного вождения, но и с вопросом развлечения и работы человека, у которого во время поездки «освободятся руки». Кроме того, сильно возрастет потребление электроэнергии, что повлечет за собой трансформацию энергетической сферы.