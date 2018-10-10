Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі винесло на громадське обговорення проект президентського указу "Про деякі заходи щодо упорядкування операцій з відчуження транспортних засобів".

Нововведення можуть дещо ускладнити процес покупки автомобіля в автохаусах. Як фізичні, так і юрособи повинні будуть проводити розрахунки, в тому числі за договорами комісії, тільки в безготівковій формі.

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В обґрунтуванні ініціатори законопроекту повідомляють, що поштовхом до змін послужили кілька гучних справ, пов'язаних з комісійними автомобілями, в тому числі гучні кримінальні справи співробітників "АвтоКомпаніСевен" і "Автопапи". Як правило, фігурантів судили за ст. 209 "Шахрайство". Фізособа, яка продавала авто через ці фірми, не отримувала грошей за реалізовану машину або отримувала частково. Іноді реалізовувалися і нові російські авто під виглядом б/у.

Природно, далеко не всі угоди були прозорими перед державою. Крім того, за інформацією МВС, останнім часом почастішали випадки збуту транспортних засобів з підробленими реєстраційними документами, зміненими ідентифікаційними номерами, а також таких, що перебувають у розшуку. Безготівкові розрахунки, на думку ініціаторів законопроекту, сприятимуть виведенню з тіні всіх або хоча б більшості угод купівлі-продажу автомобілів.

Проект указу передбачає, що проведення розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями і фізичними особами, в тому числі за договором комісії, за відчужувані транспортні засоби допускається тільки в безготівковій формі. Розробники розраховують, що цей захід дозволить забезпечити прозорість розрахунків при продажу транспортних засобів та захистити законні права продавців і покупців, а також зможе запобігти фактам збуту (легалізації) транспортних засобів, що мають кримінальне минуле, виключить передумови для виникнення спорів про право власності між громадянами, кожен з яких вважає себе добросовісним набувачем.

Крім того, нинішній редакції указу пропонується прибрати частину пункту 1.1 "... операції з відчуження фізичними особами таких механічних транспортних засобів, причепів до них або самохідних машин юридичним особам або індивідуальним підприємцям повинні відбуватися в простій письмовій формі шляхом складання договорів з урахуванням вимог цього указу".

Відповідно до даних змін, якщо фізособа розраховується з юрособою або ІП за автомобіль, то всі розрахунки проводяться через банк, у тому числі і за договором комісії.