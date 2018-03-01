Женевське мотор-шоу 2018 відбудеться з 8 по 18 березня, однак журналісти побачать новинки вже 6 березня.

Що таке Женевський автосалон?

Женевський автосалон щорічно проводиться в Женеві (Швейцарія). Це одне з найважливіших для автовиробників мотор-шоу – за популярністю він конкурує хіба що з Франкфуртським та Паризьким автосалоном (вони проводяться раз на два роки в різні роки). Женевське шоу - це плацдарм для європейських та світових прем'єр, тут дуже багато суперкарів та тюнінгових авто. В рамках Женевського автошоу відбувається оголошення Європейського автомобіля року. У 2016 році на Женевському автосалоні побувало близько півмільйона людей.

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Дати роботи Женевського автосалону:

Женевський автосалон відкривається з двох днів преси. Цього року це буде вівторок, 6 березня та середа, 7 березня. Проте, кілька автовиробників відкриють свої новинки напередодні, ввечері 5 березня. Після цього двері Женевського мотор-шоу будуть відкриті для публіки з четверга 8 березня до неділі 18 березня.

Години роботи:

У будні, коли Женевське шоу відкрито для публіки, шоу-зали відкриті з 10 ранку до 8 вечора. У вихідні дні - з 9:00 до 19:00.

Місцезнаходження:

Женевський автосалон проводиться у гігантському виставковому центрі Palexpo. Адреса: Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex. Дуже зручно, що Palexpo знаходиться поруч з Женевським аеропортом. Поблизу виставки надається 5000 місць для парковки автомобілем, а у вихідні - 10 000 місць у радіусі 5 км. Однак щоб потрапити до них, приготуйтесь до заторів та важкого пошуку місця.

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Квитки:

Квитки на Женевський автосалон 2018 доступні на офіційному сайті. Вартість для дорослих - 16 швейцарських франків (близько 470 грн). Пенсіонери, інваліди та діти віком від 6 до 16 років повинні платити лише 9 швейцарських франків (близько 260 грн). Якщо ви зайдете після 16 години, квиток продадуть зі знижкою у 50%.

Готелі:

В Женеві дуже багато готелів, але вони швидко наповнюються під час Женевського автошоу. Більше того, за кілька тижнів знайти номер у готелі Женеви вже неможливо. Тому багато хто оселяється у готелях інших міст Швейцарії чи Франції (вона поряд з Женевою). На сайті Женевського автошоу можна придбати пакет, який включає готельний номер, безкоштовне користування громадським транспортом та квиток на подію, що коштуватиме від 64 швейцарських франків на людину (1850 грн).