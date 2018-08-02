На кількох вантажівках йдуть випробування стисненого природного газу CNG.

Експеримент переходу на нове пальне пройде на базі двох великих британських компаній Waitrose та John Lewis. Поблизу їх автопарків поставлять заправні станції, які заправлятимуть газом CNG - компримірованим (стисненим) природним газом. Це газ під високим тиском у 200-250 бар. Порівняно з пропан-бутаном, він менш токсичний, при аварії моментально виходить з балону, що значно зменшує вірогідність займання. Можливо також використання біогазу.

Тестування пройдуть на 58 вантажівках, які перероблені на використання газу CNG. Автомобілі будть їздити як на далекі відстані, так і на міських маршрутах. Результати дослідження будуть опрацьовані науковцями з Кембріджу.

Нагадаємо, що в 2019 році автомобільний газ стрімко подорожчає.