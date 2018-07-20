На думку експертів, продаж побутового газу у якості палива для автомобілів є неприпустимим. Така схема дозволяє не сплачувати акциз та створює не рівні умови конкуренції на ринку.

Державне регулювання дозволить навести лад у сфері торгівлі автомобільним газом. Але для цього потрібен чіткий технічний регламент, який дозволить державі контролювати продавців газу.

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У липні 2018 року представники Нафтогазової Асоціації України (НАУ) прийняли участь у першому засіданні міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до скраплених газі”, яка була створена відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 12 березня 2018 року №159.

Технічний регламент складатиметься з двох частин: перша частина регулюватиме технічні умови для палив автомобільних газів нафтових скраплених, а друга – для газів вуглеводневих скраплених паливних для комунально-побутового споживання.

Всі учасники робочої групи прийшли до узгодження , що газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання не можна застосовувати для заправки автомобільного транспорту.

По-перше: ці два види скраплених газів відрізняються за хімічним складом, адже загальний вміст сірки для автогаза складає 50 ppm, а для газу комунально-побутового прийнятна норма складає 130 ppm.

По-друге: газ комунально-побутового призначення реалізується без сплати акцизу, тому коштує набагато дешевше, за автомобільний. Тож без чіткого регламенту в операторів ринку створюється велика спокуса реалізувати побутовий скраплений газ замість автомобільного, що не тільки створює загрозу для двигуна машини й навколишнього середовища, та ще й руйнує чесну конкуренцію на ринку нафтопродуктів.

Також, оскільки методи випробування газів вуглеводневих скраплених паливних для комунально-побутового споживання посилаються на ГОСТи, чинність яких втрачається 1 січня 2019 року, необхідно ввести зміни до ДСТУ 4047-2001 “Гази вуглеводневі скраплені для комунально-побутового споживання. Технічні умови” до кінця цього року.

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Зробити це на практиці – неможливо, адже зараз розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до скраплених газі” координується зі сторони Міністерства енергетики та вугільно промисловості за відсутності фінансування з боку Держави, оскільки згідно наказу МЄРТ від 15 лютого 2018 року №196 “Про затвердження плану розробки технічних регламентів на 2018-2019 роки” , зазначений строк виконання та відповідного фінансування встановлено на IV квартал 2019 року.

У Нафтогазовій Асоціації повністю підтримують прийняття нових стандартів для газів вуглеводневих скраплених паливних для комунально-побутового споживання. Адже чітка стандартизація процедур і правил — один з ефективних заходів, спрямованих на боротьбу з контрафактом.