Якими будуть ціни на автомобілі, якщо прийнятий в першому читанні законопроект №8487 про зниження ставок розмитнення авто стане законом?

Розглянемо на прикладах скільки коштуватимуть свіжопригнані авто, та порівняємо їх вартість з аналогічними, вже наявними в Україні.

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Продавати чи купувати, от в чому питання! Адже є всі підстави вважати, що невдовзі правила розмитнення будуть змінені, і, відповідно, зміняться ціни на вторинному ринку автомобілів. А як саме вони зміняться — ми і розберемося, та ще й на прикладах.

До роботи візьмемо п’ять автомобілів різних класів: від бюджетної малолітражки до седана преміум-класу та позашляховика. Для кожного авто буде три варіанти по віку: 3 роки, 8 та 13 років.

Для вашого комфорту ми вкажемо лише фінальну вартість розмитненого авто, теоретично пригнаного з ЄС, а поряд буде вартість аналогічного легковика в Україні. Розрахунки для авто із ЄС проведені за формулою акцизу із законопроекту №8487, який нещодавно був прийнятий Верховною Радою за основу.

Перша колонка, та що із символом календарика, містить рік випуску авто. Друга колонка, де піктограма автомобіля біля прапора ЄС, – це вартість машини після розмитнення, але без урахування збору у Пенсійний фонд за першу реєстрацію та послуг гонщиків чи витрат на самостійну подорож у Європу за автомобілем. Також не враховані витрати на виїзд автомобілем у країну його реєстрації, зняття з обліку, оплату відкупного юридичному власнику (ця інформація актуальна для водіїв “євроблях”, але суми майже непередбачувані).

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Третя колонка, з українським прапором біля піктограми автомобіля, – актуальні ціни, які є зараз в Україні. Для прикладів ми брали в каталогах вживаних авто AUTO.RIA оголошення із машинами на ходу, без пошкоджень у ДТП, із так званою “стабільною мінімальною вартістю” (тобто, ціна “від”).

Отже, запрошуємо до вивчення наших прикладів. Перший із них – бюджетний Opel Corsa, бензиновий, із об’ємом двигуна 1,2 л. Так, невеликі машинки в Україні не конче популярні, їм непросто конкурувати з кросоверами, бусами чи універсалами, але в Європі саме цей сегмент найпопулярніший.

Зрештою, якщо формула акцизу запрацює, в Україні компактне авто з не надто об’ємним бензиновим двигуном теж буде більш доцільною покупкою, ніж щось більше, тим паче дизельне. Напевно, вже час вигадати якийсь “Індекс Гольфа”, як то придумали “Індекс гамбургера”, для порівняння рівнів доходів та цін в різних країнах.

Спершу (йдеться про “Гольфи” 2015 року випуску), як свіжопригнаний так і місцевий коштують однаково. Та зі збільшенням віку збірна європейських автокомісів перемагає збірку українських авторинків, принаймні по ціні.

А якщо рівняти не лише “Гольф” з “Гольфом”, то за ті ж гроші, що вартуватиме свіжопригнаний німецький хетчбек 10-15 річного віку, зараз можна купити хіба “Ланос”, ще й не набагато молодший, який “намотав” не одну сотню тисяч кілометрів в якості таксі.

Картина була б неповною, якби ми не розглянули одну із найпопулярніших серед “єробляховодів” модель – Audi A6, звісно, дизельну. Чи новіша, чи старіша, і навіть з підвищеною ставкою акцизу для дизелів, ця машина після “пригону” все одно буде дешевшою ніж аналогічні А6, наявні в Україні.

Преміум-сегмент у цій підбірці представляє S-class від Mercedes-Benz. Купуючи “еску”, варто добре ознайомитись з її історією – чи бува не експлуатувалась вона “наїзниками” у таксопарках, державних чи корпоративних гаражах, адже залишковий ресурс та рівень зносу буде різний у машин із приватних рук чи від фірми.

BMW X5 не потребує особливого представлення. І хоч вже є менші й дещо дешевші кросовери від цього ж виробника, ми все ж розглянемо саме “п’ятого ікса”, та ще й дизельного: пропозиції версії 30d складають біля 2/3 від загальної кількості оголошень в Україні.

Якщо ви вже встигли кинути оком на таблиці, то помітили, що спершу, тобто біля 2015 року випуску, вартість машини аналогічна ціні у ЄС, а далі свіжопригнані будуть дещо вигіднішими.

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Отже, ми на 15 прикладах розглянули як можуть змінитись ціни після отримання статусу закону проектом №8487. Можливо, нам доведеться робити ще одну подібну підбірку – адже активісти, які раніше проводили під Верховною Радою акцію “за доступне розмитнення”, вже повідомили, що ставки акцизу вони вважають надто високими, тому пропонуватимуть нардепам до другого читання ці ставки переглянути. Ми, як завжди, спостерігатимемо за розвитком подій.