Уявна лазерна стіна перекриватиме рух автомобілям або пішоходам.

Співтовариство "Чернігів LIVE" опублікувало відео, як може виглядати інтелектуальний лазерний перехід в Чернігові. Такі концепти вже були оприлюднені в іноземних ЗМІ, однак активісти "перенесли" ідею на одну з вулиць Чернігова.

Коли для пішоходів загоряється червоне світло, для них засвічується уявна напівпрозора "стіна" червоного кольору. Коли червоне світло для автомобілів – така "стіна" світиться з боку дороги. Подібна конструкція могла б зберегли життя для багатьох пішоходів.

Дивіться відео концептуального лазерного пішоходного переходу в Чернігові.

Окрім того, така лазерна система зможе виступити в якості датчика фіксації порушення, якщо водій не зупинився на червоне.

Втім, чи можна її встановити на цьому та інших переходах та скільки вона коштуватиме – невідомо.

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Нещодавно подібну систему мали встановити на вулиці столиці Казахстану Астані.

Дивіться відео концептуального лазерного переходу в Астані.

Нагадаємо, що Гройсман пообіцяв вкладати кошти в інфраструктуру доріг.