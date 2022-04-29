Сьогодні, 29 квітня, в Донецьку спалахнула нафтобаза. Причина пожежі наразі невідома.

Про подію повідомляє “ТСН” з посиланням на місцевий telegram-канал “Типичный Донецк”.

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Зазначається, що перед світанком пожежа спалахнула на нафтобазі, розташованій у Кіровському районі міста. На опублікованих у мережі кадрах за будинками видніється полум'я і стовп густого чорного диму, що піднімається в небо.

Місцева влада ще не прокоментувала інцидент. Водночас у пропагандистських російських каналах у telegram стверджують, що нібито причиною пожежі на нафтобазі став “обстріл з боку України”.