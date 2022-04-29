Сегодня, 29 апреля, в Донецке вспыхнула нефтебаза. Причина пожара пока неизвестна.

О происшествии сообщает “ТСН” со ссылкой на местный telegram-канал “Типичный Донецк”.

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Отмечается, что перед рассветом пожар вспыхнул на нефтебазе, расположенной в Кировском районе города. На опубликованных в сети кадрах за домами виднеется пламя и столб густого черного дыма, поднимающегося в небо.

Местные власти еще не прокомментировали инцидент. В то же время в пропагандистских российских каналах в telegram утверждают, что якобы причиной пожара на нефтебазе стал “обстрел со стороны Украины”.