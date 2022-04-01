Уряд Естонії затвердив внутрішньодержавні санкції щодо Yandex.Taxi та заборонив дію сервісу на території країни.

За словами прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас, запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки країни. Про це повідомляє Postimees.

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"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", - сказала Каллас.

Важливою причиною запровадження санкцій є недавнє рішення Росії, згідно з яким Yandex має передавати зібрані ним персональні дані спецслужбам.

"Метою санкцій є запобігання збору даних естонських користувачів та використанню їх російськими спецслужбами. Для використання програми Yandex необхідно надати доступ до великої кількості персональних даних, які обробляються на серверах компанії в Росії та можуть бути використані у розвідувальній діяльності проти Естонії та Європи. У сьогоднішній політичній ситуації це є серйозною загрозою безпеці Естонії", — пояснив Міністр підприємництва та інформаційних технологій Андрес Сутть.

Це означає, що Yandex NV заборонено надавати послуги з таксування та посередницькі послуги в Естонії, а також забороняється дозволяти Yandex прямо або побічно надавати згадані послуги.

В результаті санкцій таксофірмам та водіям заборонено їздити через додаток таксовозвозу Yandex (Yandex Pro) та виконувати замовлення.

Інтернет-провайдери також повинні обмежити доступ до пов'язаних з таксовозвозом сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та ін.) також повинні обмежити завантаження програми Yandex.Taxi та припинити пропонувати оновлення програм.