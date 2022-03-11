Як Uber, Uklon та Bolt працюють під час війни в Україні.

Розповідаємо, які послуги таксі пропонують українцям у воєнний час. Війна в Україні змушує бізнес перебудовуватись, щоб вистояти у нестабільні часи. Деякі змушені закриватися, а деякі фірми пропонують нові можливості для своїх клієнтів.

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Як під час війни найпопулярніші служби таксі організували свою роботу і чи сьогодні можна скористатися їхніми послугами.

Uber

Сервіс Uber з першого дня війни повідомив, що тимчасово припиняє свою діяльність через бойові дії в Україні. Проте вже 2 березня компанія заявила про відновлення роботи та орієнтації на допомогу українцям, зокрема тим, хто працює у фірмі.

Тепер Uber в Україні працює за декількома напрямками.

Гуманітарна допомога. Водії та клієнти через спеціальну кнопку у додатку можуть зробити пожертвування Міжнародному рятівному комітету. Uber передав $500 тис. для гуманітарних зусиль Світової продовольчої програми ООН в Україні.

Безкоштовний проїзд на кордоні. Щоб підтримати українських біженців, Uber безкоштовно перевозить людей із українського кордону до польських міст. Також безкоштовний транспорт надається для співробітників центрів, у яких приймають мігрантів, та для перевезення товарів на склади неурядових організацій у Польщі.

Передача продуктів харчування та товарів першої необхідності. У Румунії компанія зібрала 60 тонн товарів першої потреби. Вона передасть їх українцям, для цього зараз продовжуються домовленості із Товариством Червоного Хреста.

Ще один напрямок допомоги від Uber – захист та підтримка своїх водіїв-працівників та їхніх сімей.

Всім водіям в Україні підшукують роботу на компанію у сусідніх країнах та допомагають їм туди виїхати.

У компанії зазначають, що поки що крім перевезень кордоном таксі по Україні не працює. Таким чином Uber хоче захистити від небезпеки своїх водіїв. Однак згодом сервіс відновить роботу, адже зараз у компанії шукають шляхи безпечно відновити свої послуги.

Uklon

Через два дні після вторгнення РФ Uklon заявили, що готові співпрацювати з волонтерами та працівниками критично важливої інфраструктури міст. У компанії повідомили, що не прийматимуть комісію за виконання замовлень.

Вже 1 березня Uklon запустили проект "Волонтер". Компанія безкоштовно здійснює перевезення для потреб військових, тероборони та лікарень, а також для підтримки життєзабезпечення міста. Послуга працює у Києві та частково у Черкасах та Чернівцях. До них планується додати Херсон, Одесу, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та Маріуполь.

Крім того, автомобілі Uklon безкоштовно довозять біженців з України до Кишинева (Молдови).

Будь-який клієнт може викликати таксі для власних потреб. Щоб знайти водія якнайшвидше в Uklon рекомендують:

вибрати готівковий спосіб оплати;

збільшити вартість поїздки (перемістити повзунок у додатку на максимум).

У компанії відзначають, що тривалість очікування може бути довшою від звичайного.

Bolt

У перші дні повномасштабної війни Bolt пожертвував €5 млн. для неурядових організацій для допомоги українцям. 1 березня у додатку з'явилася категорія Support, призначена для пересування містом у разі екстреної потреби. Всі, кому негайно потрібно здійснити поїздку, можуть зв'язатися з водієм-волонтером та проїхати за 1 грн.

Також для евакуації на Захід України чи за кордон Bolt пропонує українцям безкоштовно скористатися автопарком. Перевірити, в яких містах є транспорт і де можна залишити, можна за посиланням.

Bolt також прибрали комісію для водіїв. У сусідніх країнах сервіс заохочує своїх водіїв брати поїздки до українського кордону, щоби відвозити українців у безпечні місця. Також у компанії наголосили, що перестали надавати свої послуги у Білорусі. І вилучили всі товари російського виробництва та російських брендів у сервісі доставки товарів Bolt Market по всій Європі.