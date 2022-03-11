Как Uber, Uklon и Bolt работают во время войны в Украине.

Рассказываем, какие услуги такси предлагают украинцам в военное время. Война в Украине заставляет бизнес перестраиваться, чтобы выстоять в нестабильные времена. Некоторые вынуждены закрываться, а некоторые фирмы предлагают новые возможности своим клиентам.

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Как во время войны самые популярные службы такси организовали свою работу и можно ли сегодня воспользоваться их услугами.

Убер

Сервис Uber с первого дня войны сообщил, что временно прекращает свою деятельность из-за боевых действий в Украине. Однако уже 2 марта компания заявила о возобновлении работы и ориентации на помощь украинцам, в том числе работающим в фирме.

Теперь Uber в Украине работает по нескольким направлениям.

Гуманитарная помощь. Водители и клиенты через специальную кнопку в приложении могут пожертвовать Международному спасательному комитету. Uber передал $500 тыс. для гуманитарных усилий Всемирной продовольственной программы ООН в Украине.

Бесплатный проезд на границе. Чтобы поддержать украинских беженцев, Uber бесплатно перевозит людей из украинской границы в польские города. Также бесплатный транспорт предоставляется для сотрудников центров, в которых принимают мигрантов, и перевозки товаров на склады неправительственных организаций в Польше.

Передача продуктов питания и товаров первой необходимости. В Румынии компания собрала 60 тонн товаров первой потребности. Она передаст их украинцам, для этого сейчас продолжаются договоренности с Обществом Красного Креста.

Еще одно направление помощи Uber – защита и поддержка своих водителей-работников и их семей.

Всем водителям в Украине подыскивают работу на компанию в соседних странах и помогают им туда уехать.

В компании отмечают, что пока кроме перевозок по границе такси по Украине не работает. Таким образом, Uber хочет защитить от опасности своих водителей. Однако впоследствии сервис возобновит работу, ведь сейчас компании ищут пути безопасно возобновить свои услуги.

Uklon

Два дня спустя после вторжения РФ Uklon заявили, что готовы сотрудничать с волонтерами и работниками критически важной инфраструктуры городов. В компании сообщили, что не будут принимать комиссию по выполнению заказов.

Уже 1 марта Uklon запустили проект "Волонтер". Компания бесплатно осуществляет перевозки для нужд военных, теробороны и больниц, а также для поддержки жизнеобеспечения города. Услуга работает в Киеве и в Черкассах и Черновцах. К ним планируется добавить Херсон, Одесса, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и Мариуполь.

Кроме того, автомобили Uklon бесплатно довозят беженцев из Украины в Кишинев в Молдову.

Любой клиент может вызвать такси. Чтобы найти водителя как можно скорее в Uklon рекомендуют:

выбрать наличный способ оплаты;

увеличить стоимость поездки (переместить ползунок в приложении на максимум).

В компании отмечают, что продолжительность ожидания может быть длиннее обычного.

Болт

В первые дни полномасштабной войны Bolt пожертвовал €5 млн для неправительственных организаций для помощи украинцам. 1 марта в приложении появилась категория Support, предназначенная для передвижения по городу в случае экстренной необходимости. Все, кому немедленно нужно совершить поездку, могут связаться с водителем-волонтером и проехать за 1 грн.

Также для эвакуации на Запад Украины или за границу Bolt предлагает украинцам бесплатно воспользоваться автопарком. Проверить, в каких городах есть транспорт и где можно оставить можно по ссылке.